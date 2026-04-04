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/ ©Feuerwehr Viktring - Stein / Neudorf
Das Bild zeigt einen Brand in Klagenfurt auf 5min.at.
Die Einsatzkräfte kontrollierten den gelöschten Wurzelstock mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester, bevor sie die Einsatzbereitschaft wiederherstellten.
Viktring
04/04/2026
Feuerwehreinsatz

Feuerwehreinsatz wegen brennendem Wurzelstock in Klagenfurt

Sirenenalarm in Klagenfurt: Am Karsamstag löschten die FF Viktring-Stein/Neudorf und die Berufsfeuerwehr Klagenfurt einen brennenden Wurzelstock im Ortsgebiet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)

Ein rauchiger Nachmittag am Karsamstag hielt die Einsatzkräfte in Klagenfurt-Viktring auf Trab. Um 16:05 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Viktring-Stein/Neudorf sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einer Rauchentwicklung im Freien alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort im Ortsgebiet von Viktring stellte sich die Lage schnell klar dar: Ein Wurzelstock war in Brand geraten. Die 18 Einsatzkräfte der FF Viktring leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein.

Das Bild zeigt einen Brand in Klagenfurt auf 5min.at.
©Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf

Schneller Löscherfolg

Unter Vornahme eines Hochdruckrohres gelang es den Einsatzkräften, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Um sicherzugehen, dass keine verborgenen Glutnester zurückblieben, führten die Einsatzkräfte eine umfangreiche Nachkontrolle durch. Dabei kamen sowohl die Feuerwehraxt als auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

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©Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf

Einsatzbereitschaft wiederhergestellt

Dank des schnellen Eingreifens konnte die Gefahr zügig gebannt werden. Die Feuerwehr zog eine positive Bilanz nach dem Einsatz: „Nach kurzer Zeit konnten wir schließlich wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen“, meldet die Feuerwehr Viktring-Stein/Neudorf abschließend.

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