„Wollte Auto testen“: 25-Jähriger raste mit 115 km/h durch Klagenfurt

Ein 25-Jähriger sorgte am Samstagnachmittag in Klagenfurt für einen gefährlichen Polizeieinsatz. Mit mehr als dem Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit raste er über die Völkermarkter Straße.

Dem 25-Jährigen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Dem 25-Jährigen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ein junger Autofahrer sorgte am Karsamstag für einen gefährlichen Polizeieinsatz im Klagenfurter Stadtgebiet. Der 25-jährige kosovarische Staatsangehörige geriet auf der Völkermarkter Straße in eine Geschwindigkeitskontrolle, wobei die Beamten einen erschreckenden Wert feststellten. Trotz der im Ortsgebiet erlaubten 50 km/h raste der Mann mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h an der Messstelle vorbei.

„Wollte Pkw vom Bruder testen“

Bei der anschließenden Anhaltung lieferte der Lenker eine kuriose Begründung für sein riskantes Fahrverhalten: Er gab an, lediglich den PKW seines Bruders testen zu wollen. Die Rechtfertigung blieb jedoch ohne mildernde Wirkung. Aufgrund der massiven Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit schritten die Beamten sofort ein.

Schein weg, Verfahren folgt

Dem 25-Jährigen wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt konsequent untersagt. Zudem wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben, während den Raser nun ein entsprechendes Verfahren erwartet.