Amira Aly ganz offen: „Es fehlt was“

Mit einer Typveränderung sorgte die gebürtige Kärntnerin Amira Aly kürzlich für Schlagzeilen. In den sozialen Medien spricht sie nun ganz offen darüber, verrät: "Es ist eine spontane Entscheidung gewesen."

Amira Aly überraschte vor knapp zwei Tagen ihre Fans: Die bekannte Moderatorin hat sich von ihren langen Haaren verabschiedet, trägt jetzt einen „Hot Mom Bob“. In einer Instagram-Story sprach sie nun ganz offen über die Typveränderung. Es sei eine spontane Entscheidung gewesen. „Wir saßen im Auto nach Österreich, ich hab Instagram geguckt und da hab ich ständig Reels ausgespielt bekommen mit solchen Transitions [zu deutsch: Veränderungen].“

„Oh, sieht das cool aus!“

Längst hätten sie ihre langen Haare gelangweilt. „Ich hab sie immer nur zusammengebunden, sie waren schon so aus der Form. Da dachte ich mir: ‚Komm, mach!'“ Auch ihr Umfeld hätte sie in der Entscheidung gestärkt und so wurde aus dem Gedankenspiel letztendlich ein Besuch beim Friseur. Für Aly selbst sind die kurzen Haare noch „unfassbar ungewohnt„. „Alle anderen finden es super. Ich bin überrascht, wie gut der Haarschnitt angkommt.“ Sie selbst habe noch das Gefühl, dass etwas fehlen würde. „Ich hab so ‚Phantomschmerzen‘ manchmal“, schmunzelt sie. Es ist übrigens nicht dass erste Mal, dass Aly ihre Mähne abschnitt. „Ich hatte das schon Mal, vor acht Jahren oder so.“

©Instagram @amiraaly Amira Aly überraschte ihre Fans mit einer Typveränderung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 08:47 Uhr aktualisiert