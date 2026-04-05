Ostern: Diese Ausflugsziele rund um Klagenfurt sind geöffnet

Von der Schifffahrt bis zur Burg: Sonne und Temperaturen bis zu 24 Grad sorgen am Ostersonntag in Kärnten für ideales Ausflugswetter. 5 Minuten liefert passende Ideen für die Region rund um Klagenfurt.

Kärnten zeigt sich am Ostersonntag von seiner schönsten Seite. Erneut soll die 20-Grad-Marke fallen. Perfekt für einen Ausflug im Freien. In der Region Klagenfurt bietet sich zum Beispiel das Minimundus an. Die kleine Welt am Wörthersee hat auch am Osterwochenende bis 18 Uhr geöffnet. Rund 70 detailgetreue Modelle, von der der Golden Gate Bridge bis zum Petersdom, gibt es auf dem 26.000 Quadratmeter großen Areal zu entdecken. Auch das Riesenrad dreht sich wieder. Bitte warten heißt es hingegen noch beim angrenzenden Planetarium. Das Sternenkino wird aktuell grundlegend renoviert und ist voraussichtlich erst im Mai 2026 wieder in Betrieb.

Reptilienzoo erkunden

Stattdessen bietet sich aber ein Besuch im nahe gelegnen Reptilienzoo Happ an. Dort gibt es über tausend Repitlien zu sehen, von Kobras über Bartagamen bis hin zu Stumpfkrokodilen und Vogelspinnen. Anschließend können Interessierte zum Wörthersee spazieren und eine Rundfahrt mit der DS Thalia, der MS Velden, der MS Klagenfurt oder der MS Kärnten unternehmen. Denn auch die Wörthersee Schifffahrt startet mit 5. April 2026 in die heurige Sommersaison.

©zVg. / KK Im Reptilienzoo Happ trifft man auf über 1000 exotische Bewohner.

Ostermarkt beim Pyramidenkogel

Einen wunderschönen Ausblick über die Region bietet zudem der Pyramidenkogel in Keutschach am See, welcher ebenfalls täglich zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet hat. Kleiner Tipp am Rande: Die Rutsche ist eine aufregende Art den Aussichtsturm zu verlassen. Am Fuße des Pyramidenkogels wartet zudem noch bis Montag, den 6. April 2026, ein Ostermarkt. Ein besonderes Highlight für die Kleinen dürfte klar der regelmäßige Besuch des Osterhasen sein.

©Dieter Kulmer Photography Oben Panorama, unten Ostermarkt – der Pyramidenkogel bietet Frühlingsspaß für Groß und Klein.

Tipps für Geschichtsliebhaber

Auch die Saison auf der Burg Hochosterwitz hat bereits wieder begonnen: Seit dem 1. April 2026 kann die Burganlage täglich zwischen 10 und 17 Uhr besichtigt werden. Der Aufstieg führt durch 14 historische Tore. Führungen bieten zudem faszinierende Einblicke in die Geschichte. Interessierte können über die Feiertage zudem einen Rundgang durch das kärnten.museum in Klagenfurt unternehmen. Am Ostermontag, dem 6. April 2026, wartet auf Familien zudem eine Osterrallye im Freilichtmuseum in Maria Saal. Beginn ist um 10 Uhr.