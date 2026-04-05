Neues Theaterstück über Liebe, Verlust und die Kraft der Träume

Das Stadttheater Klagenfurt zeigt am 9. April die Uraufführung von "Wiedersehen. Ein Stück Hoffnung". Regisseur David Bösch inszeniert das berührende Stück in Zusammenarbeit mit dem Landestheater Linz. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Am kommenden Donnerstag, dem 9. April 2026, hebt sich im Stadttheater Klagenfurt der Vorhang für die Uraufführung von „Wiedersehen. Ein Stück Hoffnung“ – dem ersten Theaterstück des Regisseurs David Bösch. Es erzählt die berührende Geschichte eines getrennten Elternpaares, welches um das Leben von Sohn Jonah kämpft. Der Neunjährige liegt nach einem schweren Unfall im Tiefschlaf, erlebt in einer Traumwelt fantastische Erlebnisse. Begleitet wird er dort von Hannah, einem Mädchen, das ebenfalls auf der Intensivstation liegt. Die Produktion entstand in Zusammenarbeit mit dem Landestheater Linz. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.04.2026 um 11:49 Uhr aktualisiert