Bereits im Mai: Kärntner Seerestaurant mit Neustart nach Pächter-Konkurs

Nachdem die Gastronomie in der geschichtsträchtigen Villa Rainer in Pritschitz zuletzt durch den Konkurs des bisherigen Pächters im Februar in die Schlagzeilen geraten war, steht nun der operative Neustart fest. Die Riedergarten-Immobiliengruppe, die das Hotelareal vor einigen Jahren erworben hat, lagert den Restaurantbetrieb nicht länger an externe Betreiber aus, sondern übernimmt die Führung nun selbst, wie aus einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ hervorgeht. Damit reagiert das Unternehmen auf das vorzeitige Aus des Konzepts „Der Mundschenk“, das lediglich eine Saison lang Bestand hatte.

Neuer Küchenchef, neuer Weg

Für die Neuausrichtung des nun als „Villa Rainer – Seerestaurant“ geführten Lokals wurde Christoph Gusenleitner als Küchenchef verpflichtet. Der 32-Jährige bringt eine Vita mit, die Stationen in der Schweiz, Tirol sowie in bekannten Kärntner Betrieben wie dem Schlosshotel Seefels und der Küche von Hubert Wallner umfasst. Zuletzt war er für den Gasthof Fern in Schiefling tätig. Das kulinarische Konzept orientiert sich an einer Mischung aus regionalen Standards und mediterranen Einflüssen. Auf der Karte finden sich neben klassischen österreichischen Gerichten und Fisch vor allem Pasta-Variationen sowie vegetarische Optionen. Man versucht hierbei, den Spagat zwischen der Tradition des Hauses und einer modernen, saisonal orientierten Küche zu halten, die auf die Bedürfnisse der Sommergäste zugeschnitten ist.

Eröffnung im Mai

Die Eröffnung ist für Anfang Mai geplant. Neben dem regulären Restaurantbetrieb soll die Villa künftig stärker als Veranstaltungsort genutzt werden. Geplant ist eine Reihe von Abendevents, die das Ziel verfolgen, das Areal als festen Treffpunkt am See zu etablieren.