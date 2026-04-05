Serien-Einbrecher nehmen Kärntner Waschanlagen ins Visier

Nächtlicher Beutezug in Kärnten: Unbekannte Täter haben in der Nacht auf den Sonntag gleich an drei Standorten zugeschlagen und die Münzautomaten von Waschanlagen geknackt.

In Kärnten treibt offenbar eine Einbrecherbande ihr Unwesen, die es gezielt auf die Bargeldbestände von Waschanlagen abgesehen hat. In der Nacht auf Ostersonntag kam es zu einer Serie von Aufbrüchen, die sich über mehrere Bezirke erstreckte. Betroffen waren Anlagen in Klagenfurt/Feschnig, Kirschentheuer sowie Kohldorf bei Kühnsdorf.

Polizei ermittelt

Die unbekannten Täter gingen dabei mit Gewalt vor, knackten die Münzladen der Wasch- und Saugautomaten und flüchteten anschließend mit einer Beute in bislang unbekannter Höhe. Aufgrund der zeitlichen Abfolge und der identischen Vorgehensweise geht die Polizei derzeit von einem direkten Tatzusammenhang aus. Die Ermittlungen laufen und werden von der PI St. Ruprechterstraße koordiniert.