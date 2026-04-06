Deutscher „Dattel-Prinz“ wird Kärntner

Ein schillernder unternehmerischer Neuzugang für die Region! Seit 2020 macht Mario Ebel in Datteln, die er in deutschen Supermärkten verkauft. Doch nun zieht es den deutschen „Dattel-Prinzen“ mit seiner Familie nach Kärnten.

„Wir haben ein Haus bei Klagenfurt gefunden, das wir gerade umbauen, um zeitnah einziehen zu können. Die Region ist einfach traumhaft, speziell für die Buam“, sagt der Wörthersee-Fan. Seine Story liest sich buchstäblich wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Die Kontakte zu den Scheichs im Nahen Osten sind da und sprechen für sich. Der Umsatz mit den ovalen Süßfrüchten von der Palme nach eigener Aussage: vier Millionen Euro: „Wir beliefern acht europäische Länder mit der Marke Mekka. Die Datteln stammen fast alle aus Al-Medinah, der heilige Stadt des Propheten“, schildert der gelernte Einzelhandelskaufmann, der seit zehn Jahren selbständiger Unternehmer und seit 2002 insgesamt in der Lebensmittelwirtschaft tätig ist. Die Frucht aus Saudi-Arabien vertreibt der Wahl-Kölner mit seiner Marke „Mekka-Datteln“ in deutschen Supermärkten.

©zVg Mario Ebel hat gute Kontakte im Nahen Osten.

Fußball und Politik

Doch die Leidenschaften des gebürtigen Sachsen sind der Fußball und die Politik. Aufmerksam hat Ebel, selbst Vorsitzender in Köln beim Verein Spvg Porz, den Untergang der Austria Klagenfurt verfolgt. In der Lokalpolitik in der Domstadt ist er indes mehrmals angeeckt, sucht nun in Österreich neue Herausforderungen. Doch zuerst muss der „Dattel-Prinz“ mit seiner Family erst einmal ankommen und heimisch werden …