Skip to content
Region auswählen:
/ ©Wolfgang Handler
Ein Bild auf 5min.at zeigt Fans der SK Austria Klagenfurt
Die Frauen des SK Austria Klagenfurt konnten siegen. (Symbolbild)
Klagenfurt
06/04/2026
2. Bundesliga

Austria Klagenfurt-Frauen feiern Auswärtssieg gegen USC Landhaus

Die Frauen des SK Austria Klagenfurt besiegen den USC Landhaus in der 2. Bundesliga mit 1:0. Ein früher Treffer von Celine Arthofer sicherte den Erfolg in der Bundeshauptstadt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)

In der 2. Frauen-Bundesliga sicherte sich die Mannschaft des Trainer-Duos Robert Micheu und Sabine D’Angelo einen knappen 1:0-Erfolg beim USC Landhaus in Wien. Bereits in der Anfangsphase fiel die Entscheidung zugunsten der Gäste. In der 16. Minute erzielte Celine Arthofer den Treffer zum 1:0. In der Folge konzentrierte sich die Mannschaft aus Klagenfurt auf eine stabile Defensivarbeit und ließ nur wenige Torchancen der Gastgeberinnen zu.

Tabellarische Bedeutung

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der USC Landhaus den Druck, um den Ausgleich zu erzwingen. Die Hintermannschaft der Kärntnerinnen agierte jedoch konsequent und verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Mit dem Erfolg setzt der SK Austria Klagenfurt seinen positiven Trend im Frühjahr fort. Durch den Gewinn der drei Auswärtspunkte festigt das Team seine Position auf dem dritten Rang in der laufenden Meisterschaft der 2. Bundesliga.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: