Austria Klagenfurt-Frauen feiern Auswärtssieg gegen USC Landhaus

Die Frauen des SK Austria Klagenfurt besiegen den USC Landhaus in der 2. Bundesliga mit 1:0. Ein früher Treffer von Celine Arthofer sicherte den Erfolg in der Bundeshauptstadt.

In der 2. Frauen-Bundesliga sicherte sich die Mannschaft des Trainer-Duos Robert Micheu und Sabine D’Angelo einen knappen 1:0-Erfolg beim USC Landhaus in Wien. Bereits in der Anfangsphase fiel die Entscheidung zugunsten der Gäste. In der 16. Minute erzielte Celine Arthofer den Treffer zum 1:0. In der Folge konzentrierte sich die Mannschaft aus Klagenfurt auf eine stabile Defensivarbeit und ließ nur wenige Torchancen der Gastgeberinnen zu.

Tabellarische Bedeutung

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der USC Landhaus den Druck, um den Ausgleich zu erzwingen. Die Hintermannschaft der Kärntnerinnen agierte jedoch konsequent und verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Mit dem Erfolg setzt der SK Austria Klagenfurt seinen positiven Trend im Frühjahr fort. Durch den Gewinn der drei Auswärtspunkte festigt das Team seine Position auf dem dritten Rang in der laufenden Meisterschaft der 2. Bundesliga.