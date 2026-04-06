Sprung an die Spitze: SKN St. Pölten schlägt harmlose Klagenfurter

2. Liga: Mit einem souveränen 2:0 gegen Austria Klagenfurt stürmt der SKN St. Pölten an die Tabellenspitze.

Der SKN St. Pölten feierte gegen Austria Klagenfurt einen ungefährdeten 2:0-Heimsieg und übernimmt damit die Tabellenführung in der 2. Liga. Mann des Tages war Winfred Amoah, der beide Tore innerhalb weniger Minuten einleitete: Zuerst bediente er El Hadji Mané zur Führung (16.), kurz darauf traf er selbst zum Endstand (20.).

Ereignislose zweite Hälfte

Die Gäste aus Kärnten blieben über die gesamte Spielzeit harmlos und fanden kein Mittel gegen die kontrolliert agierenden „Wölfe“. In einer ereignisarmen zweiten Hälfte verwaltete St. Pölten den vierten Sieg in Serie souverän und klettert damit verdient auf Platz eins.