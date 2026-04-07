Frontalcrash gegen Baum: Mutter und Kind (7) bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L87 in Grafenstein kamen am Dienstagmorgen eine 31-jährige Lenkerin und ihre siebenjährige Tochter von der Straße ab und prallten gegen einen Baum. Beide wurden leicht verletzt.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor die 31-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor die 31-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Dienstagfrüh, 7. April, kam es auf der L87 im Gemeindegebiet von Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 31-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land lenkte ihren PKW in Fahrtrichtung Grafenstein. Am Beifahrersitz befand sich ihre 7-jährige Tochter.

Mutter und Tochter (7) bei Frontalcrash mit Baum verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache verlor die 31-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Die Lenkerin wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert, das Kind wurde durch Angehörige in ärztliche Behandlung gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Grafenstein stand mit mehreren Einsatzkräften im Einsatz. Die L87 war im Unfallbereich für rund 20 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.