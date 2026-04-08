Nach Rangelei mit eigener Mutter: Kärntner attackiert auch noch Polizei

Ein Familienstreit im Bezirk Klagenfurt-Land rief am Dienstagabend die Polizei auf den Plan. Doch auch gegenüber der Polizei verhielt sich der Mann (33) aggressiv. Griff zu einem schweren Kristallglas.

Ein wüstes Bild bot sich einer Polizeistreife am Dienstagabend in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Klagenfurt-Land. Ein 33-jähriger Mann randalierte in der Wohnung seiner Mutter. Laut der Frau sei es zuvor zu einer Rangelei gekommen, weil der Mann Geld gefordert hatte. Glücklicherweise hatte sie dabei keine Verletzungen davongetragen.

Polizisten bedroht und angegriffen

Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv; bedrohte die Einsatzkräfte mit einem schweren Kristallglas. Aus diesem Grund rückte auch die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) an. In der Folge warf der Mann ein Smartphone nach den Polizisten, griff erneut zu dem Kristallglas und versuchte die Beamten damit anzugreifen. Diese sahen sich daraufhin gezwungen, einen Taser einzusetzen. „Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach medizinischer Versorgung wurde er in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert“, erklärt die Polizei. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Auch in Villach ist Familien-Streit eskaliert

Schon am Ostersonntag kam es zu einem familären Zwischenfall in Kärnten. Wie berichtet, schlug ein 31-jähriger Mann sowohl seine Mutter als auch seinen Bruder in Villach nieder. Mehr dazu unter: Blutend festgenommen: Kärntner (31) schlägt eigene Mutter bewusstlos

