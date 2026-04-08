Fundräder werden wieder in Klagenfurt versteigert

Auch heuer wieder werden in Klagenfurt besitzerlose Fahrräder versteigert. „Die beliebte Fahrradversteigerung bietet jedes Jahr die ideale Gelegenheit ein gut erhaltenes Fahrrad zu einem fairen Preis zu ergattern“, heißt es dazu seitens der Stadt. Los geht’s am Samstag, den 11. April, um 9 Uhr. Ab da können die Räder am Domplatz besichtigt werden, um 9.30 startet dann die Versteigerung.

Das wird heuer geboten

Zum Angebot zählen heuer knapp 50 Fahrräder, vom E-Mountainbike bis zum klassischen Herren-, Damen- oder Kinderrad ist alles dabei. Die Versteigerung wird gemeinsam von Fundamt, Polizei und Dorotheum durchgeführt. Bürgermeister Christian Scheider begrüßt die Aktion: „Es ist schön zu sehen, wenn Fundräder wieder in Bewegung kommen“, erklärt er. Interessierte können einfach vorbeikommen, eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig.