Aus grauem Platz wird grüne Oase: Schüler sorgen für Abkühlung

Was früher einfach ein grauer Vorplatz war, ist jetzt ein „cooler“ Treffpunkt mit Pflanzen, Wasser und Schatten: Dafür verantwortlich zeichnen Schülerinnen und Schüler der HTL 1 Lastenstraße, denn sie haben ihren Schulvorplatz komplett klimafit zu einem „sChOOLGREENSPOT“ umgestaltet.

Kühlinsel statt Hitzeinsel

Der neue Bereich vor der Schule ist öffentlich zugänglich und bewusst „klimafit“ gestaltet. Das bedeutet konkret: Pflanzen sorgen am Vorplatz für Abkühlung, während Wasserelemente zusätzlich Frische bringen. Sitzmöglichkeiten machen den Platz außerdem zu einem ökologisch gestalteten Begegnungsraum. Gerade in der Stadt sind solche Aktionen gegen Hitzeinseln wichtig. Asphalt und Beton speichern Hitze, solche grünen Plätze wirken dagegen wie kleine „Kühlinseln“.

Idee kam von Jugendlichen

Das Besondere: Die Idee stammt von den Schülerinnen und Schülern selbst. Sie haben den Platz geplant und umgesetzt – und damit beim ersten Klagenfurter Klima-Ideenwettbewerb überzeugt. Insgesamt wurden im Vorjahr 20 Projekte eingereicht, sieben davon ausgezeichnet. Zu den Gewinnern gehört eben auch die HTL 1 Lastenstraße, die bereits davor das Photovoltaikprojekt „GREENsChOOLENERGY“ gemeinsam mit der Stadt erfolgreich umgesetzt hat.

32.000 Euro für die besten Ideen

Der Klima-Ideenwettbewerb des Mitmach-Büros „Smart Climate Lab Klagenfurt“ geht heuer in die nächste Runde. Bis 10. Mai können online wieder Ideen eingereicht werden, egal ob von Einzelpersonen, Gruppen oder Vereinen. Nähere Informationen zum Wettbewerb können sich Interessierte bei einer Online-Informationsveranstaltung am 16. April um 14 Uhr holen, wobei das Smart Climate Lab um vorherige Anmeldung per Mail bittet. Für die besten Ideen gibt es auch Geld: Insgesamt stehen 32.000 Euro zur Verfügung, die vom Climate Fund Klagenfurt gestellt werden. Wichtig ist nur: Das Projekt soll dem Klima- und Umweltschutz in Klagenfurt helfen.