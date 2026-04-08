Autos nach Frontalcrash auf Radweg katapultiert – drei Verletzte

In Zauchen (Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten) krachten am Mittwoch zwei Autos frontal zusammen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte beide Fahrzeuge sogar auf einen Radweg. Drei Menschen wurden verletzt.

Am Mittwoch, dem 8. April 2026, gegen 11.03 Uhr war ein 61-jähriger Mann mit seinem Auto auf der L97 in Richtung Schiefling unterwegs. Dann kam es zu einem folgenschweren Moment: „Im Bereich der Ortschaft Zauchen geriet er aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn“. Genau dort kam ihm eine 55-jährige Frau mit ihrem Wagen entgegen; es kam zur Frontalkollision.

Autos auf Radweg geschleudert

Die Wucht des Aufpralls war enorm. „Durch die Wucht des Aufpralls gerieten beide Fahrzeuge zunächst auf den angrenzenden Radweg“. Während es der 55-Jährigen gelang, ihr Fahrzeug wieder auf die Straße zu lenken, hatte der 61-Jährige weniger Glück: Sein Auto kam erst im Straßengraben zum Stillstand.

Drei Verletzte ins Klinikum gebracht

Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt. „Beide Fahrzeuglenker, sowie die Beifahrerin des 61-Jährigen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt“. Nach der Erstversorgung brachte der Rettungsdienst alle Beteiligten ins Klinikum Klagenfurt. Ein Alkoholtest bei der 55-jährigen Lenkerin verlief negativ. „Da ein Alkoholtest bei dem 61-jährigen Lenker aufgrund der Verletzungen nicht möglich war ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Auswertung des Restblutes an“, heißt es vonseiten der Beamten weiter. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Straße gesperrt

Für die Dauer des Einsatzes musste die L97 komplett gesperrt werden. „Die L97 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge gesperrt“, so die Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.