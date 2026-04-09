Blickfang: Neuer Store öffnet im SÜDPARK-Shoppingcenter

Die Optik-Kette "eyes + more" eröffnet am kommenden Donnerstag, dem 16. April 2026, im "SÜDPARK"-Shopping-Center in Klagenfurt. Es ist bereits die zweite Filiale in der Landeshauptstadt.

Bereits jetzt zählt die Optik-Kette „eyes + more“ mehr als 300 Filialen in fünf europäischen Ländern. Mit kommender Woche gesellt sich ein weiterer Store dazu. Dieser eröffnet am Donnerstag auf einer rund 96 Quadratmeter großen Fläche im „SÜDPARK“-Shopping-Center. „Wir sind stolz, unser innovatives Konzept nach Klagenfurt zu bringen“, betont Luzia Ludwig, Head of Expansion bei eyes + more Österreich. Es ist bereits die zweite Filiale in der Landeshauptstadt. Eine weitere befindet sich in den City Arkaden.