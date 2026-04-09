Wohnbau-Offensive in Klagenfurt: 1.300 neue Wohnungen sollen entstehen

Klagenfurt wächst stetig, doch der Platz für neuen Wohnraum ist begrenzt. Die Landeshauptstadt setzt daher künftig verstärkt auf das Prinzip „Innen- vor Außenentwicklung“. Eine aktuelle Potenzialanalyse der Stadtplanung liefert nun die Zahlen für dieses Vorhaben: Auf insgesamt 42 städtischen Grundstücken könnten durch gezielte Nachverdichtung zwischen 1.200 und 1.300 zusätzliche Wohneinheiten entstehen, wie die Stadt am Donnerstag bekannt gab.

Fokus auf städtische Grundstücke

In den vergangenen Monaten wurden sowohl bebaute als auch unbebaute Liegenschaften der Stadt unter die Lupe genommen. Das Ziel der Verantwortlichen ist es, bestehende Wohnanlagen – die bereits über die entsprechende Widmung verfügen – zu erweitern oder ungenutzte Flächen effizienter zu nutzen. Damit will man der Zersiedelung am Stadtrand entgegenwirken und gleichzeitig die vorhandene Infrastruktur besser auslasten. Die Stadtführung zeigt sich über die Ergebnisse der Analyse geschlossen: „1.300 zusätzliche Wohnungen sind ein klarer Auftrag für uns als Verantwortliche, die Stadt mit leistbarem Wohnraum zu entwickeln“, sind sich Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ) als auch Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) und Stadtrat Julian Geier (ÖVP) einig.

©StadtKommunikation Gemeinsam für leistbares Wohnen und eine gezielte Nachverdichtung stadteigener Liegenschaften: Vizebürgermeister Ronald Rabitsch, Vizebürgermeister Patrick Jonke und Stadtrat Julian Geier.

Neue Wege in der Verwaltung

Derzeit machen Gemeindewohnungen lediglich fünf Prozent des Klagenfurter Wohnungsbestandes (insgesamt rund 63.200 Einheiten) aus. Um den Mietpreisdruck zu mildern, plant Planungsreferent Ronald Rabitsch eine strukturelle Neuerung. Er forciert die Gründung einer eigenen gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft im Rahmen der Immobilienverwaltung Klagenfurt (IVK). „Gemeinnützigkeit schafft hochwertigen Wohnraum zu vernünftigen Preisen. Darüber hinaus ist sie der einzig wirksame Hebel, um die Mietpreise auf einem verträglichen Niveau zu halten“, so Rabitsch. Er sieht in einer GmbH & Co KG das Potenzial, durch Eigenbau die Wertschöpfung in der Stadt zu halten: „Eine GmbH & Co KG hat die Möglichkeit, Kredite aufzunehmen, selbst zu bauen und zugleich Wertschöpfung zu lukrieren.“

Herausforderungen: Finanzierung und Nebenkosten

Trotz der hohen Potenziale bleibt die Umsetzung komplex. Aktuell liegen der Stadtverwaltung rund 1.000 Wohnungsansuchen vor. Wohnbaureferent Patrick Jonke verweist in diesem Zusammenhang auf die notwendige Unterstützung durch die Landespolitik. Ohne eine Aufnahme in das Wohnbauförderungsprogramm des Landes seien große Projekte kaum realisierbar. „Gemeinsam mit gemeinnützigen Bauträgern wie dem Kärntner Siedlungswerk errichten wir derzeit in Welzenegg auf bestehendem Grund zusätzliche neue Wohnungen. Es wäre mehr möglich, wenn wir im Wohnbauförderungs­programm des Landes Kärnten entsprechend berücksichtigt würden. Ohne die Kooperation mit dem Land ist es nicht möglich, gemeinnützig zu bauen“, stellt Jonke klar. Zusätzlich zur reinen Miete belasten steigende Energiekosten die Haushalte. Jonke plant daher den verstärkten Ausbau von Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern: „Die steigenden Strompreise belasten die Haushaltsbudgets der Menschen zusätzlich.“

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Wohnen als Wirtschaftsfaktor

Stadtrat Julian Geier warnt vor den Folgen der teuren Mieten für die lokale Wirtschaft. Wenn die Wohnkosten – wie in vielen Fällen beobachtet – von einem Drittel auf bis zu 50 Prozent des Einkommens steigen, sinke die Kaufkraft in anderen Bereichen massiv. „Klagenfurt ist die Zuzugsgemeinde in Kärnten schlechthin. Das bedeutet auch Bedarf an leistbarem Wohnraum. Bis vor wenigen Jahren hat die Miete ein Drittel des Einkommens ausgemacht, heute sind es 50 Prozent! Wenn man weitere verpflichtende Kosten wie Versicherungen etc. mitberechnet, bleibt wenig Budget für Freizeitaktivitäten oder einen Restaurantbesuch.“ Geier befürwortet die neue Potenzialanalyse, mahnt aber an, neben einer möglichen neuen stadteigenen Genossenschaft auch weiterhin auf die Erfahrung bewährter Partner zu setzen.