„Haben mir das Leben gerettet“: KAC-Murray spricht über Herzstillstand

Einen Monat nach den dramatischen Ereignissen in der Klagenfurter Heidi Horten-Arena zeichnet sich für Jordan Murray ein positiver Weg ab. Der Verteidiger des EC-KAC, der am 10. März während des Viertelfinalauftakts auf dem Eis kollabierte, erholt sich von den Folgen seines Herzstillstands und der anschließenden Operation.

Neues Leben mit dem Defibrillator

Nachdem er sich vor zwei Wochen einem operativen Eingriff unterziehen musste, bei dem ihm ein Kardioverter-Defibrillator (ICD) implantiert wurde, kehrt allmählich Ruhe in den Alltag des 33-jährigen Kanadiers ein. Das Gerät dient als präventive Maßnahme, um zukünftige Vorfälle dieser Art zu verhindern. Murray selbst zeigt sich optimistisch über den Heilungsverlauf: „Ich bin weiterhin am Weg der Besserung und nehme – wie auch meine Ärzte – die Entwicklung als positiv und von stetigem Fortschritt gekennzeichnet wahr.“

Rückkehr in die Heimat geplant

Die kommenden Tage stehen im Zeichen der Regeneration. Ein entscheidender Kontrolltermin im Klinikum in zehn Tagen wird darüber bestimmen, wann Murray gemeinsam mit seiner Partnerin Megan die Heimreise nach Kanada antreten kann. Seine Eltern, die zur Unterstützung nach Kärnten geeilt waren, sind bereits vorausgereist. Trotz der medizinischen Fortschritte bleibt die sportliche Zukunft des Profis vorerst offen. Die Ärzte attestieren ihm zwar die Aussicht auf ein Leben ohne Einschränkungen, doch die Rückkehr aufs Eis ist ein Thema für die ferne Zukunft: „Die Ärzte haben mir mitgeteilt, dass ich nach dem Einsetzen des Geräts ein – wie man so sagt – normales Leben führen kann, das keinerlei Einschränkungen unterliegt. Ob das auch inkludiert, weiterhin Profieishockey zu spielen, ist eine Frage, die ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt für mich noch nicht beantworten kann und will.“

„Haben mir auf der Spielerbank das Leben gerettet“

Was bleibt, ist eine tiefe Dankbarkeit gegenüber den Ersthelfern und der Eishockey-Gemeinschaft. Murray ist sich bewusst, wie knapp er einer Tragödie entgangen ist, und betont den Einfluss der öffentlichen Anteilnahme auf seinen Genesungsprozess: „Unsere Vereinsärzte, Hannes Florianz und Günther Bachler, haben mir auf der Spielerbank das Leben gerettet, die medizinische Versorgung und Betreuung im Klinikum danach war ebenso hervorragend. Als man mich nach einigen Tagen aus dem künstlichen Tiefschlaf zurückgeholt hat, habe ich auch realisiert, wie groß die öffentliche Anteilnahme war. Diese Unterstützung hat mir geholfen, zu dem Punkt zu kommen, an dem ich heute stehe“, erklärt der Kanadier abschließend.