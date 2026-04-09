Box-Legende (76) an Uni Klagenfurt: „Tiger“ Pachler langt noch immer zu

Er kann es einfach nicht lassen: Daheim in Klagenfurt züchtet er im Garten den jungen Löwenzahn, schaut vom Berg aus aufs malerische Panorama herunter. Doch Kärntens Box-Idol Joe Pachler (76) ist noch immer fit wie ein Turnschuh. Und das beweist er jedes Mal aufs Neue – bei seinem Selbstverteidigungskurs an der Uni Klagenfurt.

©Markus Krücken 20 Personen nehmen am Kurs teil.

Kurs war ausgebucht

„Die Studierenden rennen mir die Bude ein“, freut sich der „Tiger“ über den regen Zulauf, „am 17. April bin ich wieder beim USI Boxkurs Selbstverteidigung mit 20 Teilnehmern, davon 14 Frauen, ausgebucht! Ring frei für die nächste Runde! Es macht mir große Freude, mit der Jugend zu trainieren! Und es ist auch eine große Wertschätzung für mich, wenn die Frau und Herr Professor am Start sind“ Ruhig wird es um den umtriebigen Haudegen einfach nie. Nicht nur in der Halle der Uni, auch als Sportexperte ist Pachler nach wie vor auf diversen Empfängen des Landes gern gesehener Gast. Und auch überregional: In Wien schaute die Frohnatur erst im Februar zum 95-jährigen Geburtstag von Legenden-Kollege Josef Kovarik, der einst sein Trainer war, als Gratulant vorbei.

©Markus Krücken

Tiger wird nicht fehlen

Und auch um den Nachwuchs kümmert sich der Sympathikus: Riesen-Talent Nico Seebacher hat Pachler ebenso unter seinen Fittichen, gibt ihm Tipps. Und freut sich schon auf die nächste Kärntner Boxmeisterschaft. „Die ist heuer früher, ich plane für September“, kündigt Initiator Franz Wieser vom Klagenfurter Boxverein gegenüber 5min an. Da wird der Tiger sowieso nicht fehlen.