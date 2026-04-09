Messer-Attacke nach Nachbarschaftsstreit in Krumpendorf

In Krumpendorf bedrohte ein betrunkener 51-Jähriger einen Nachbarn und eine Polizistin mit einem Messer. Der Mann wird angezeigt. Sein Opfer, ein US-Tourist, wechselte unter Polizeischutz das Quartier.

Gegen 13:45 Uhr am Mittwoch erreichte der Notruf die Einsatzkräfte: In einem Wohnhaus im Bezirk Klagenfurt Land war die Situation zwischen zwei Mietern außer Kontrolle geraten. Ein 36-jähriger US-Amerikaner, der sich derzeit privat in der Gemeinde eingemietet hat, gab gegenüber den Beamten an, von seinem Nachbarn massiv bedroht worden zu sein. Die Angst des Urlaubers war so groß, dass er sich weigerte, seine Wohnung zu verlassen.

Konfrontation im Türrahmen

Als eine Polizistin die Befragung des beschuldigten Nachbarn einleiten wollte, eskalierte die Lage erneut. Der 51-Jährige riss die Tür auf und trat den Beamten mit einem Messer in der Hand entgegen. Nur durch das rasche Zurückweichen der Polizistin und die Aufforderung, die Waffe sofort abzulegen, konnte eine direkte Konfrontation verhindert werden. Der Mann zog sich schließlich in seine Räumlichkeiten zurück und gab an, das Messer weggelegt zu haben. Beamte der Bereitschaftseinheit unterstützten die anschließende Durchsuchung und Festnahme. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht der Einsatzkräfte: Der Mann war schwer alkoholisiert.

Konsequenzen für den Täter

Die Landespolizeidirektion Kärnten nahm zu dem Vorfall wie folgt Stellung: „Der 51-järhige konnte aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht vernommen werden. Der 36-jährige US-Amerikaner beendete im Beisein der Polizei das Mietverhältnis und mietete sich in einer anderen Gaststätte in Krumpendorf ein.“ Für den 51-Jährigen hat der Vorfall nun ein juristisches Nachspiel. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird er wegen versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie Nötigung bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.