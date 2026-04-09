Klagenfurt bekommt schrankenloses Parken am Heiligengeistplatz

In der Klagenfurter Innenstadt hat Alpina Parking die Tiefgarage am Heiligengeistplatz auf ein digitales „Free-Flow“-System umgestellt. Statt Papiertickets und Schranken setzt der Betreiber im Gebäudekomplex „The Holly“ auf eine kamerabasierte Kennzeichenerfassung.

Besondere Lage im Stadtzentrum

Autofahrer können ohne Stopp ein- und ausfahren; bezahlt wird am Automaten oder mobil per QR-Code – sogar noch bis zu 48 Stunden nach dem Parkvorgang. „Wir wollten die Heiligengeistgarage sehr gern als neuen Standort gewinnen, da uns die besondere Lage im Stadtzentrum – zwischen der Altstadt und dem zunehmend beliebten Viertel am Lendkanal – begeistert“, erklärt Maximilian Bichlmaier, CEO von ALPINA Parking. „Diese Lage macht den Standort besonders attraktiv für Stadtbesucher sowie für Beschäftigte von Rathaus und Landesregierung. Unser Parkkonzept entspricht den Anforderungen moderner Städte, indem wir dazu beitragen, den innerstädtischen Suchverkehr zu reduzieren, und den Komfort für die Nutzer deutlich erhöhen.“

Kurzparktarif und „Nachtpauschale“

Der Kurzparktarif beträgt 3,90 € je 45 Minuten, während zwischen 19 und 7 Uhr eine Nachtpauschale von 5 Euro gilt. Neben der neuen Technik plant der Betreiber weitere Modernisierungen, darunter eine optische Aufwertung der Parkflächen, E-Ladestationen sowie kostenloses WLAN.