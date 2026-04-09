Klagenfurt: Motorradfahrer mit mehr als doppeltem Tempo gestoppt

Mit mehr als doppeltem Tempo ist ein 28-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag durch Klagenfurt gerast. Der Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land war auf der Wörthersee-Südufer-Straße (B70d) stadtauswärts unterwegs, als ihn eine Lasermessung der Polizei mit 106 km/h erfasste. Erlaubt sind an dieser Stelle lediglich 50 km/h. Die Beamten stoppten den Biker unmittelbar nach der Messung und nahmen ihm sowohl den physischen als auch den digitalen Führerschein noch vor Ort ab. Dem 28-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt – er muss zudem mit einer Anzeige rechnen.