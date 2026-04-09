Haftstrafe nach Messerwurf: 16-Jähriger in Klagenfurt verurteilt

Wegen absichtlich schwerer Körperverletzung wurde ein 16-Jähriger in Klagenfurt zu 12 Monaten Haft verurteilt. Er verletzte einen Mann am Bahnhof durch einen Messerwurf. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ein Streit um geringfügige Geldbeträge endete am Klagenfurter Hauptbahnhof in einer schweren Gewalttat, die nun für einen 16-jährigen Syrer im Gefängnis endet. Wegen absichtlich schwerer Körperverletzung verurteilte ihn das Landesgericht Klagenfurt. Da er bereits vorbestraft gewesen ist und auf Bewährung ist, muss er zwölf Monate unbedingt in Haft.

Geld als Streitursache

Die Hintergründe: Wegen kleinerer Schulden gerieten der Angeklagte und sein 18-jähriger Landsmann bereits Wochen zuvor aneinander. Um die Angelegenheit zu klären, verabredeten sie sich schließlich im Januar am Bahnhof. Dort eskalierte die Situation unmittelbar, nachdem das spätere Opfer dem 16-Jährigen einen Faustschlag versetzt hatte. Der Jugendliche zog daraufhin ein in seinem Socken verstecktes Küchenmesser und verfolgte den flüchtenden Kontrahenten. Aus einer Distanz von etwa vier Metern warf er die Waffe und traf den 18-Jährigen so schwer am Rücken, dass dieser eine tiefe Schnittwunde erlitt.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Vor dem Schöffensenat legte der junge Mann ein umfassendes Geständnis ab. Er gab an, nach dem Schlag ins Gesicht die Beherrschung verloren zu haben und lediglich die Absicht verfolgt zu haben, seinem Gegenüber Angst einzujagen. Eine Verletzungsabsicht wollte er nicht bestätigen, räumte jedoch ein, dass dies unglaubwürdig klingen mag, wie aus einem Medienbericht des ORF hervorgeht. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.