Tödlicher Motorradunfall in Kärnten: 16-Jähriger stirbt

Tragischer Unfall im Bezirk Klagenfurt-Land: Ein 16-jähriger Motorradlenker kam in Ebenthal zu Sturz und wurde unter einem Auto eingeklemmt. Trotz raschem Einsatz der Rettungskräfte kam für ihn jede Hilfe zu spät.

Tragischer Unfall in Ebenthal (Kärnten): Ein 16-jähriger Motorradlenker rutschte in einer Kurve unter ein Auto und starb noch an der Unfallstelle.

Tragischer Unfall in Ebenthal (Kärnten): Ein 16-jähriger Motorradlenker rutschte in einer Kurve unter ein Auto und starb noch an der Unfallstelle.

Was wie eine normale Fahrt wirkte, endete in Sekunden in einer Katastrophe: Am Donnerstag, dem 9. April 2026, war ein 65-jähriger Deutscher mit seinem Wagen auf der L100 Miegerer Straße in Rain (Gemeinde Ebenthal, Klagenfurt-Land, Kärnten) in Richtung Zetterei unterwegs. In einer Linkskurve passierte dann das Unfassbare.

Sekunden entscheiden über Leben und Tod

Ein Motorrad kam dem Auto entgegen, gelenkt von einem 16-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt Land. Doch plötzlich verlor der Jugendliche die Kontrolle. „Sie konnten nur noch erkennen, wie das Motorrad plötzlich wegrutschte und mit beiden Rädern frontal unter den Pkw geriet“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten. Für den Lenker und seine 34-jährige Beifahrerin blieb keine Zeit zu reagieren.

Eingeklemmt unter dem Fahrzeug

Sofort nach dem Zusammenstoß hielten der Autofahrer und seine Beifahrerin an. Als sie aussteigen, wurde das Ausmaß der Tragödie sichtbar: Der 16-Jährige war unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Umgehend wurden Einsatzkräfte alarmiert, die mit Hochdruck an der Bergung arbeiten. Mehrere Feuerwehren rückten an: Die FF Ebenthal und FF Mieger mit jeweils 17 Kräften und zwei Fahrzeugen, die FF Gurnitz mit 30 Personen und vier Fahrzeugen. Mithilfe eines hydraulischen Wagenhebers gelang es schließlich, den Jugendlichen zu befreien.

Kampf um ein junges Leben verloren

Der Notarzt des Rettungshubschraubers C11 begann sofort mit der Reanimation. Doch der Kampf um das Leben des 16-Jährigen blieb erfolglos, er verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Alkotest beim Autofahrer verlief negativ.