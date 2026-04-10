Einmal Stammtisch, immer Stammtisch: Erfolgslauf für Netzwerktreffen

Beim mittlerweile dritten Stammtisch des Jahres in der Landeshauptstadt wurde eines deutlich: Das Format der Wirtschaftskammer hat sich von einer einfachen Zusammenkunft zu einer echten strategischen Plattform entwickelt.

Seit dem Start im Jahr 2021 ist die Resonanz ungebrochen. Was als Versuch begann, ist heute eine feste Institution im Kalender der hiesigen Betriebe. „Wir möchten ein echtes Vernetzungstreffen haben“, betont WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm. Dass dieser Wunsch Realität geworden ist, zeigt die Schlagzahl: Mindestens sechs Termine sind pro Jahr Pflicht, heuer wird die Marke in Klagenfurt sogar auf zehn Treffen hochgeschraubt.

©Didi Wajand Impressionen vom … ©Didi Wajand … Wirtschaftsstammtisch der Bezirksstelle Klagenfurt.

Inhalt trifft auf Handschlagqualität

Das Erfolgsrezept liegt in der Kombination aus Informationsnutzen und geselligem Austausch. Jeder Stammtisch folgt einer klaren Struktur: Erst gibt es Input, dann den Austausch. „Immer kombiniert mit einem inhaltlichen Thema“, erklärt Ahm. Während es beim letzten Mal noch um das Stadtentwicklungskonzept ging, drehte sich diesmal im „Zommstehn“ von Igor Ogris alles um den Bereich „Klamour“.

Unternehmer treffen sich zum Austausch

Der inhaltliche Part, der meist 30 bis 45 Minuten umfasst, dient als Eisbrecher für das anschließende Kennenlernen. Dieser Mix lockt die Menschen an: Über 60 Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung, darunter auch prominente Gesichter wie WK-Präsident Jürgen Mandl sowie die Vizepräsidentinnen Astrid Legner und Nica Basic.

©Didi Wajand Rund 60 Unternehmer kamen der Einladung zum Klagenfurter Netzwerktreffen nach.

„Klamour“ als neue starke Marke

Ein zentraler Punkt des Abends war die Reflexion der bisherigen „Klamour“-Aktion. Hier haben bereits viele Betriebe eng zusammengearbeitet – ein Gemeinschaftsgeist, den Markus Polka, Leiter der Bezirksstelle, weiter forcieren will. Ziel des Abends war es auch, Betriebe für eine mögliche zweite Auflage zu begeistern. Dabei geht es um mehr als nur eine einmalige Kampagne. Die Ambitionen der Wirtschaftstreibenden sind groß: „Klamour soll eine starke Marke werden“, so das klare Credo. Polka nimmt hierbei auch die Politik in die Pflicht: „Wir wollen, dass die Stadtpolitik dies auch außer Streit stellt.“ Die Rückmeldung aus der Unternehmerschaft ist jedenfalls eindeutig. Laut Polka seien die Betriebe „sehr dahinter“, das Projekt langfristig und professionell auf Schiene zu halten.

Branchenübergreifende Synergien

Das Format beweist, dass der Wunsch nach echtem Austausch besteht. Es geht weg von digitalen Meetings, hin zum persönlichen Gespräch. Dass dabei branchenübergreifend agiert wird, ist kein Zufall, sondern Strategie. Es ist die „Spiegelung der Unternehmerinnen und Unternehmer“, dass genau dieser Austausch gewollt wird. Werden die Synergien richtig genutzt, könnte „Klamour“ zum Paradebeispiel dafür werden, wie Klagenfurts Wirtschaft gemeinsam neue Akzente setzt.

©Didi Wajand Im Fokus stand diesmal die Initiative „Klamour“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 10:42 Uhr aktualisiert