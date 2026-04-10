Bauarbeiten an der B83 starten am Montag

Ab Montag kommt es zu Sanierungsarbeiten an der Brücke über den Goritschacherweg, welches sich zwischen der Autobahnauffahrt und dem Kreisverkehr in Pörtschach am Wörthersee befindet. Derzeit weist die Unterführung starke Spurrinnenverdrückungen und Ausbrüche an beiden Fahrspuren vor. Daher werden Instandsetzungsarbeiten am Fahrbahnbelag, an den Randbalken und Widerlagern vorgenommen sowie eine neue Brückenabdichtung im Bereich des Brückentragwerkes durchgeführt. Dafür nimmt das Straßenbaureferat des Landes Kärnten 220.000 Euro in die Hand.

©Land Kärnten Die Brücke über dem Goritschacherweg in Pörtschach am Wörthersee wird saniert.

Bauarbeiten dauern bis Mitte Juni

„Investitionen in die regionale Infrastruktur sind auch immer Investitionen in die Lebensqualität der Menschen und in die heimische Wirtschaft“, betont Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Die Sanierungsarbeiten werden bis Mitte Juni andauern. In dieser Zeit kommt es zu einer halbseitiges Sperre sowie zu einer Ampelregelung.