Kärntner Reptilienzoo feiert goldenes Jubiläum

Der Reptilienzoo Happ feiert sein 50-jähriges Bestehens – und wurde dafür von der Stadt Klagenfurt mit dem Stadtwappen geehrt. Der Privatzoo beherbergt über 1.000 Reptilien, darunter die giftigsten Schlangen der Welt.

„Ich bedanke mich bei Helga Happ und ihrem Team, die mit großem Engagement und viel Leidenschaft ihr Wissen über Reptilien vermitteln und einen wertvollen Beitrag zum Tier- und Artenschutz leisten. Herzlichen Glückwunsch zu diesem großen Jubiläum“, betont Bürgermeister Christian Scheider (FSP) bei der Verleihung des Stadtwappens. Seinerzeit hätten die Riesenschildkröten den Winter im Stadtgartenamt verbracht, weil sie keine Winterstarre halten und ganzjährig versorgt werden müssen.

Ein halbes Jahrhundert …

Seit seiner Eröffnung am 1. April 1976 hat der Reptilienzoo sieben Millionen Besucher angezogen. Auf über 4.000 Quadratmetern leben heute mehr als 1.000 Schlangen, Echsen und andere Reptilien. Die Einrichtung fungiert außerdem als Serumdepot und Auffangstation des Landes Kärnten. Rund 50.000 Notrufe wurden in den vergangenen 50 Jahren bearbeitet. Betreiberin Helga Happ ist zudem gerichtlich beeidete Expertin für Reptilien und Gifttiere in Österreich.