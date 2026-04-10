Vertragsende: KAC-Verteidiger verlässt Heimatverein

Verteidiger David Maier verlässt den EC-KAC nach sechs Jahren. Der aktuelle Vertrag läuft Ende Mai aus, der Klub verzichtete auf eine Verlängerung. „So ist das Geschäft, wir gehen absolut im Guten auseinander. Ich bedanke mich für die Unterstützung über all die Jahre, insbesondere bei den Ärzten und Physiotherapeuten, die mich nach Verletzungen wieder fit gemacht haben, und Zeugwart Thomas Weratschnig, der stets für das passende Equipment gesorgt hat“, betont Maier.

Eigenbauspieler blickt stolz auf KAC-Jahre zurück

Der Eigenbauspieler war im Sommer 2020 nach fünf Ausbildungsjahren in Schweden und Kanada nach Klagenfurt zurückgekehrt, seither stand er für seinen Stammverein in 270 Bewerbsspielen in der win2day ICE Hockey League und der Champions Hockey League am Eis. Maier: „Es war für mich eine große Ehre für den EC-KAC zu spielen, meinen Heimatverein. Es war immer speziell, Spiel für Spiel vor der Familie und Freunden aufzulaufen, in einer meist vollen Heidi Horten-Arena vor den tollen KAC-Fans.“