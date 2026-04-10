Mit 52 Jahren verstorben: Große Trauer um Kärntner Tänzerin

Die Kärntner Kulturszene verliert eine engagierte Persönlichkeit: Die Klagenfurter Tänzerin und Tanzpädagogin Barbara Motschiunik-Adametz ist im Alter von 52 Jahren verstorben. Schon früh legte sie den Grundstein für ihren Lebensweg, indem sie bereits mit fünf Jahren ihre Leidenschaft für das Ballett entdeckte. Nach einer Ausbildung zur Kleinkindpädagogin professionalisierte sie ihr Talent am Bruckner-Konservatorium in Linz, wo sie 1998 ihr Studium im Bereich des zeitgenössischen Tanzes abschloss, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Karriere auf und neben der Bühne

Ihr künstlerisches Schaffen führte sie weit über die Landesgrenzen hinaus auf weltweite Tourneen. Neben ihrer aktiven Karriere auf der Bühne gab sie ihr Fachwissen an der Salzburg Experimental Academy of Dance weiter. Die Möglichkeit zur persönlichen Abschiednahme besteht am 10. April ab 15 Uhr in der Zeremonienhalle Hörtendorf. Die offizielle Urnenverabschiedung findet am Folgetag, dem 11. April, um 13 Uhr in der Filialkirche Hörtendorf-St. Margareten statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 16:02 Uhr aktualisiert