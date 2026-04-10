Im 83. Lebensjahr verstorben: Kärnten trauert um Rechtsanwalt

Die Kärntner Anwaltschaft trauert um einen ihrer profiliertesten Vertreter: Wolfgang Gewolf ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Über Jahrzehnte hinweg prägte der Klagenfurter Rechtsanwalt die regionale Rechtslandschaft durch fachliche Exzellenz und unermüdlichen Einsatz für seine Mandanten.

Leben im Dienste des Rechts

Nach seinem Studium an der Universität Graz und der Promotion im Jahr 1968 legte Gewolf den Grundstein für eine beeindruckende Karriere. Am 31. Dezember 1973 machte er sich in Klagenfurt als Rechtsanwalt selbstständig. 1995 bündelte er seine Expertise mit Gernot Murko in einer Kanzleipartnerschaft, die er bis zu seinem Ruhestand am 1. Jänner 2009 erfolgreich mitführte, wie die Kleine Zeitung berichtet.

Mentor für Generationen

Über seine eigene Kanzlei hinaus engagierte sich Gewolf maßgeblich für die Qualität der juristischen Ausbildung in Kärnten. Die Leidenschaft für das Recht scheint in der Familie Gewolf tief verwurzelt zu sein: Sowohl seine Tochter in Wien als auch seine Schwiegertochter in Klagenfurt führen die juristische Tradition fort. Wolfgang Gewolf hinterlässt seine Ehefrau Elisabeth, zwei Kinder und ein Enkelkind. Die Trauerfamilie und Weggefährten nehmen am 16. April um 11 Uhr in der Zeremonien-Halle Klagenfurt-Annabichl Abschied. Die Möglichkeit zur persönlichen Abschiednahme besteht am selben Tag ab 9 Uhr.