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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Die Berufsfeuerwehr bestätigte den Einsatz.
Klagenfurt
10/04/2026
Feuerwehreinsatz

Sirenenalarm in Klagenfurt: Mehrere Einsatzkräfte zu Brand alarmiert

Sirenenalarm in Klagenfurt: Die Berufsfeuerwehr steht aktuell im Einsatz. Es handelt sich um einen Baumbrand.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)

Ein aufmerksamer Leser meldete sich am Abend bei der Redaktion, nachdem im Stadtgebiet vermehrt Einsatzsirenen zu hören waren und mehrere Löschfahrzeuge in Viktring gesichtet wurden. Die Ungewissheit über die Ursache verbreitete sich schnell.

Bestätigung durch Berufsfeuerwehr

Auf Nachfrage von 5 Minuten konnte Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt Auskunft geben und den Einsatzgrund bestätigen: „Es handelt sich um einen Baumbrand“, so Germ gegenüber der Redaktion. Wie es zu dem Feuer kommen konnte und ob Sachschäden an umliegenden Gebäuden entstanden sind, ist aktuell noch unklar. Die Feuerwehr ist vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Weitere Details zum Hergang liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2026 um 20:24 Uhr aktualisiert
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