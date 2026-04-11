Klagenfurt: Bewegungsprogramm für Volksschulen geht weiter

Bereits in sechs Klagenfurter Volksschulen ist "Bewegung ist KLASSE – das tägliche Bewegungsprogramm für die Volksschule" ein fixer Bestandteil des Schulalltages, wie es vonseiten der StadtKommunikation Klagenfurt heißt.

Das Projekt geht auch in diesem Schuljahr weiter. Die teilnehmenden Klassenlehrer führen mit ihren Klassen wetterunabhängig das tägliche Bewegungsprogramm durch. Sie marschieren regelmäßig den „täglichen Kilometer“ und verbessern mit Koordinations-, Seil- und Ballübungen die sportlichen Leistungen der Kinder.

Bewegung ist „KLASSE“ wird fortgesetzt

Die Sprungseile, die die Kinder der Volksschule 1 kürzlch bekommen haben, werden vom Institut AllergoSan zur Verfügung gestellt, heißt es. Als weitere Sponsoren fungieren die Raiffeisen Landesbank Kärnten und die AUVA. Die Projektidee, Konzepterstellung und Projektbegleitung des Bewegungsprogrammes, bei dem über 1.000 Klagenfurter Kinder teilnehmen, erfolgen durch die Bildungsdirektion Kärnten und die Präventionsstelle der Abteilung Gesundheit, Jugend und Familie der Stadt Klagenfurt. Große Unterstützung bekommen sie von den teilnehmenden Direktionen, die ihre Teams zur Teilnahme anregen.

„Wie viel Freude regelmäßige Bewegung machen kann“

„Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie viel Freude regelmäßige Bewegung machen kann. Dass die Idee in bereits sechs Klagenfurter Volksschulen so begeistert angenommen wird, bestätigt seinen Wert für die Gesundheit unserer Kinder. Wenn die Begeisterung für Sport und Bewegung von klein auf geweckt wird, bleibt sie ein Leben lang, so Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz.