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/ ©Freiwillige Feuerwehr Mieger
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Mieger.
Die Freiwillige Feuerwehr Mieger rückte zu einem nächtlichen Einsatz aus.
Ebenthal/Klagenfurt-Land
11/04/2026
Unfall

Auto hing in steiler Böschung fest: Kärntner Florianis rückten aus

Heute Nacht mussten die Florianis der Feuerwehr Mieger zu einem Einsatz ausrücken. Ein Auto kam von der Straße ab und blieb in der steilen Böschung hängen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)

Die Alarmierung erfolgte um 0.30 Uhr vergangene Nacht. Auf der Miegerer Landesstraße (L100) kam ein Fahrzeug von der Straße ab und blieb in der steilen Böschung hängen. „Es wurde aber dabei zum Glück niemand verletzt“, teilt die Feuerwehr in den sozialen Medien mit.

Auto mit Kran wieder auf Straße gezogen

„Mit unserer Seilwinde gelang es uns aber nicht das Fahrzeug ganz auf die Straße zu ziehen. Wir alarmierten die Feuerwehr Grafenstein nach und gemeinsam mit Seilwinde und Kran gelang es uns das Fahrzeug auf die Straße zu bekommen“, heißt es weiter. Im Einsatz standen neben den beiden Feuerwehren auch die Polizei.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Mieger.
©Freiwillige Feuerwehr Mieger |
Heute Nacht wurde die FF Mieger zu einem Einsatz in Ebenthal alarmiert.
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