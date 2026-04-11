1:0! Austria Klagenfurt feiert Heimsieg gegen Kapfenberg

In einem zunächst ausgeglichenen Duell der 25. Runde in der 2. Liga bezwang der SK Austria Klagenfurt die Kapfenberger SV knapp mit 1:0. Während die erste Halbzeit trotz Bemühungen torlos blieb, steigerten die Hausherren nach dem Seitenwechsel den Druck. Nach weiteren vergebenen Chancen sorgte schließlich ein Joker für die Entscheidung: Der eingewechselte Schoppitsch traf in der 86. Minute aus der Distanz zum Sieg. Dank dieses siebten Saisonerfolgs behielt Klagenfurt die drei Punkte verdient am Wörthersee.