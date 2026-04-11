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/ ©Austria Klagenfurt/Kuess
Auf dem Bild bei 5min.at sieht man die mit Menschen gefüllte Tribüne der Austria Klagenfurt
Der eingewechselte Schoppitsch traf in der 86. Minute aus der Distanz zum Sieg.
Klagenfurt
11/04/2026
Fußball 2. Liga

1:0! Austria Klagenfurt feiert Heimsieg gegen Kapfenberg

Joker-Glück am Wörthersee: Ein später Treffer von Schoppitsch sicherte Austria Klagenfurt einen 1:0-Sieg gegen Kapfenberg und damit den siebten Saisonerfolg.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

In einem zunächst ausgeglichenen Duell der 25. Runde in der 2. Liga bezwang der SK Austria Klagenfurt die Kapfenberger SV knapp mit 1:0. Während die erste Halbzeit trotz Bemühungen torlos blieb, steigerten die Hausherren nach dem Seitenwechsel den Druck. Nach weiteren vergebenen Chancen sorgte schließlich ein Joker für die Entscheidung: Der eingewechselte Schoppitsch traf in der 86. Minute aus der Distanz zum Sieg. Dank dieses siebten Saisonerfolgs behielt Klagenfurt die drei Punkte verdient am Wörthersee.

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