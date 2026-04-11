Prozess in Kärnten: Mann mit Drehmoment-Schlüssel und Messer attackiert

Drei Männer stehen nach einer brutalen Attacke in Klagenfurt vor Gericht. Die Anklage umfasst unter anderem absichtlich schwere Körperverletzung.

In Kärnten steht in der kommenden Woche ein aufsehenerregender Prozess vor dem Landesgericht Klagenfurt an. Zwei jungen Erwachsenen und einem Erwachsenen werden in verschiedenen Täterschaftsformen die Verbrechen der absichtlich schweren Körperverletzung, des Suchtgifthandels sowie die Vergehen der Nötigung, Körperverletzung und der kriminellen Vereinigung zur Last gelegt.

Drehmoment-Schlüssel auf den Hinterkopf geschlagen

Ein besonders gewaltsamer Vorfall vom Herbst letzten Jahres bildet dabei einen Schwerpunkt der Anklage. Laut Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt wird den Beschuldigten unter anderem vorgeworfen, „am 13. Oktober 2025 in Klagenfurt einem Widersacher einen Drehmoment-Schlüssel auf den Hinterkopf geschlagen, mit einem Messer einen Stich gegen den linken Oberschenkel und letztlich mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole drei Schüsse in Richtung des Opfers abgegeben zu haben“.

Mehrere Vorwürfe

Für die am Dienstag angesetzte Verhandlung ist eine Dauer von fast sechs Stunden anberaumt. Als Vorsitzender Richter wird Uwe Dumpelnik fungieren, um die Vorwürfe der absichtlich schweren Körperverletzung, des Suchtgifthandels, der Nötigung und der kriminellen Vereinigung rechtlich zu prüfen. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2026 um 15:06 Uhr aktualisiert