Klagenfurter Grüne: Stefan Samonig ist Spitzenkandidat für Wahl 2027

Die Klagenfurter Grünen haben die personellen Weichen für die Gemeinderatswahl 2027 gestellt. Im Rahmen einer Mitgliederversammlung wurde Stefan Samonig mit einer Mehrheit von 84,2 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt. Der 39-jährige Familienvater, der vor zwei Jahren in seine Heimatstadt zurückkehrte, führt eine Liste an, die auf den vorderen Plätzen stark auf personelle Erneuerung setzt.

„Mit frischer Energie für die Menschen in Klagenfurt“

Samonig begründet seine Kandidatur mit der aktuellen Situation in der Landeshauptstadt: „Ich danke allen für das Vertrauen! Als neues Team wollen wir uns mit frischer Energie für die Menschen in Klagenfurt einsetzen. Denn sie haben genug von den chaotischen Zuständen, die derzeit herrschen.“ Er beschreibt Klagenfurt als einen Ort mit hoher Lebensqualität, der jedoch durch politische Versäumnisse unter Druck geraten sei. „Aber wir spüren alle, dass vieles schief läuft, Entscheidungen verschleppt werden und Probleme liegen bleiben – vom Hallenbad bis hin zu den Stadtfinanzen. Der tägliche Wahnsinn wurde in Klagenfurt normalisiert. Darunter leiden Lebensqualität und wir Klagenfurterinnen und Klagenfurter. Umso wichtiger ist, dass es in Zukunft eine politische Kraft gibt, die das Wohl der Menschen über Machtspielchen und Parteipolitik stellt“, so der Parteichef.

Liste im Detail

Inhaltlich fokussiert sich die Gruppierung auf Themen wie leistbares Wohnen, die Stärkung der Innenstadt und eine moderne Mobilität. Samonig betont: „Wir stehen an der Seite der Klagenfurterinnen und Klagenfurter und kämpfen für eine Stadt, die leistbar ist, Familien ein Zuhause bietet, Studierenden Perspektiven eröffnet und eine lebendige Innenstadt schafft, in der man das Auto einfach stehen lassen kann.“ Hinter dem Spitzenkandidaten folgen auf den Plätzen zwei bis sechs überwiegend neue Namen aus verschiedenen Berufsfeldern. Kerstin Hoi, die im Sozialbereich tätig ist und eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen leitet, belegt den zweiten Listenplatz. Ihr folgen die Unternehmerin Sophie Petschnig, der Jurist Alexander Burger-Scheidlin sowie die Sozialarbeiterin Alina Filip auf Platz sechs. Als erfahrene Kraft im Team fungiert die Kindergartenleiterin und aktuelle Gemeinderätin Margit Motschiunig auf dem fünften Platz.

„Freue mich riesig“

Mit der Zusammenstellung möchte die Partei unterschiedliche Lebensrealitäten abbilden und fachliche Kompetenzen aus dem öffentlichen Dienst, der Privatwirtschaft und dem Sozialwesen bündeln. Samonig sieht in dieser Mischung einen strategischen Vorteil: „Ich freue mich riesig auf die Arbeit in unserem neuen und jungen Team. Menschen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen und Lebensrealitäten bringen sich ein. Wir verbinden viele frische Perspektiven mit Erfahrung. Genau das ist für unsere politische Arbeit unglaublich wertvoll und die perfekte Grundlage, um spürbare Verbesserungen für die Klagenfurterinnen und Klagenfurter voranzutreiben.“