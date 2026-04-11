Effizienz trifft Eleganz: So sieht die Zukunft für Kärntens Friseure aus

KI trifft auf Handwerk: Ein Thementag in Klagenfurt soll zeigen, wie digitale Tools und neue Techniken den Salonalltag für Friseurinnen und Friseure revolutionieren können.

Am Montag lädt die Landesinnung der Friseure Kärnten zum Thementag „Drei auf einen Streich“ ins WIFI Klagenfurt. Star-Friseur und Speaker Daniel Golz zeigt dort, wie künstliche Intelligenz (KI), moderne Blondtechniken und neue Arbeitsweisen den Salonalltag revolutionieren.

KI als kreativer Assistent

Im Fokus steht die Symbiose aus Handwerk und digitalen Tools. KI soll dabei nicht den Menschen ersetzen, sondern Freiräume schaffen. Innungsmeisterin Karin Wagner betont: „Die KI wird unser Handwerk nie ersetzen, allerdings kann sie die Arbeitsabläufe hinter den Kulissen optimieren und erleichtern.“ Wagner ergänzt: „Unsere Stärke liegt in der persönlichen Beratung und im handwerklichen Können. KI kann genau hier ansetzen und uns unterstützen, noch individueller auf unsere Kundinnen und Kunden einzugehen. Gleichzeitig bietet sie großes Potenzial im Backoffice – etwa in den Bereichen Buchhaltung, Marketing oder Terminmanagement. Richtig eingesetzt schafft KI spürbare Effizienzgewinne und einen echten Mehrwert – sowohl für den Betrieb als auch für die Kunden.“

Markenbildung und Trendtechniken

Neben KI-Strategien widmet sich das Event der Positionierung am Markt. Ein Schlüssel zum Erfolg sind exklusive Angebote: „Gerade eigene, auf den Salon abgestimmte Produktlinien stärken die Kundenbindung. Sie schaffen Wiedererkennungswert, transportieren die Werte des Betriebs und ermöglichen es den Kundinnen und Kunden, sich stärker mit ihrem Salon zu identifizieren.“ Der Thementag bietet mit Look & Learn sowie Hands-on-Workshops somit frische Impulse für Lehrlinge, Angestellte und Saloninhaber gleichermaßen.