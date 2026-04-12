Sportkegler mussten Heimniederlage gegen den Vizemeister einstecken

Im Heimspiel mussten sie sich geschlagen geben. Der Endstand: 2:6 Mannschaftspunkte bei 10:14 Sätzen und 3573:3677 Kegel für den SK FWT-Composites Neunkirchen.

Rückstand zur Halbzeit

Im ersten Umlauf spielte der KSK, der auf Youngster Rafael Waldhauser verzichten musste, mit Martin Oberrauner gegen Vizeweltmeister Philipp Vsetecka, Roman Leitner gegen Markus Vsetecka, und Andrej Lahovec gegen Janze Luzan. Martin blieb gegen Philipp Vsetecka mit 586:657 Kegel chancenlos und ohne Satzgewinn, heißt es vonseiten des Vereins. Roman kämpfte verbissen, musste sich aber denkbar knapp mit 599:600 Kegel bei 2:2 Sätzen geschlagen geben. Einen starken Auftritt legte Andrej gegen seinen slowenischen Landsmann und WM-Starter Janze Luzan hin. Mit 659 Kegel erzielte Andrej die Tagesbestleistung und holte auch alle vier Satzpunkte. Zur Halbzeit lagen die Heimischen somit mit 1:2 Mannschaftspunkte bei -22 Kegel im Rückstand, wird weiter mitgeteilt.

2:6-Niederlage

Im zweiten Umlauf spielten Werner Rössler gegen Michael Gollubits, Dominik Konec gegen Manuel Spreng und Daniel Waldhauser gegen Milan Blecha. Werner geriet gegen den anfangs stark spielenden Gollubits schnell in Rückstand, holte im dritten Satz zwar etwas auf, verlor aber mit 558:586 Kegel doch deutlich, so der Verein. Dominik konnte diesmal seine Stärke nicht ganz ausspielen, gewann aber sein Spiel mit 609:573 Kegel trotzdem klar. Daniel hatte gegen den stark spielenden Milan Blecha dann wenig zu melden, und da das Spiel so gut wie entschieden war, übergab er nach 60 Wurf an Adolf Pichler, heißt es weiter. Gemeinsam erreichten sie 562 Kegel, waren aber gegen die 651 Kegel des Neunkirchners chancenlos. Am Ende stand eine 2:6 Niederlage auf der Anzeige, wobei die Niederösterreicher mit 3.677 Kegel auch einen neuen Mannschaftsbahnrekord erzielten.

Nächstes Spiel am 18. April

In der nächsten und zugleich letzten Runde der Superliga muss der KSK Klagenfurt-Magdalensberg zum alten und, so gut wie sicher auch neuen Meister KSK Union Orth/Donau, teilt der Verein noch abschließend mit. Das Spiel findet am Samstag, 18. April um 14.15 Uhr im Kegelsportzentrum Orth/Donau statt.