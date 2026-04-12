Anime-Convention kehrt im Mai zurück nach Klagenfurt

Am 9. und 10. Mai 2026 zieht die HARUCON-Convention wieder etliche Manga-, Anime- und Gaming-Fans nach Klagenfurt. Mit von der Partie ist auch ein besonderer Stargast.

Die HARUCON hat sich in der Zwischenzeit zu einem Fixpunkt im Klagenfurter Eventkalender entwickelt. Die Convention wird vom Verein „KANMA“ organisiert und bietet auch heuer wieder ein buntes, interaktives und generationenübergreifendes Programm, darunter spannende Contests, wie Dance-, Art-, Photo-, Meme- oder Cosplay-Wettbewerbe, sowie Quizrunden und eine offene Kreativzone. Zudem bieten Händler eine große Auswahl an DIY-Produkten und Fanartikeln an.

Besonderer Stargast bei Klagenfurter Convention

Zu den besonderen Highlights zählen heuer zudem ein Schwertkampf-Bereich, ein „Bring-and-Buy-Stand“ sowie Stargast Sven Plate, hierbei handelt es sich um den Synchronsprecher von Bugs Bunny, Wesley Crusher (Big Bang Theorie) und Okta (One Piece). Des Weiteren wartet eine K-Pop-Corner und eine großflächige Gaming-Zone. Für Snacks und Getränke ist wiederum bei den Streetfood-Trucks bestens gesorgt. Tickets sind bereits über Eventjet oder direkt vor Ort im Jugendkulturzentrum kwadrat sowie bei ausgewählten Partnern erhältlich.