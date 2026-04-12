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/ ©Wolfgang Janach / Richtwert
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Kärntner Billard-Ass Jasmin Ouschan.
Jasmin Ouschan sichert sich den 10-Ball-Sieg bei den Missouri Open.
Klagenfurt
12/04/2026
Ouschan-Geschwister
#goodnews

Doppelter Erfolg: Billardduo aus Kärnten räumt in Amerika groß ab

Kärntens Geschwisterduo Jasmin und Albin Ouschan holte dieser Tage Gold und Bronze bei Billiard-Bewerben in Missouri. Landessportdirektor Arno Arthofer gratulierte.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Kärntens Billard-Aushängeschild Albin Ouschan sicherte sich bei der 8-Ball-WM in Saint Louis Platz drei. Auch seine Schwester Jasmin spielte dort groß auf – sie gewann den 10-Ball-Bewerb bei den Missouri Open und feierte ihren ersten Erfolg bei einem Pro-Billiard-Series-Event. Landessportdirektor Arno Arthofer gratuliert beiden herzlich: „Mit ihrem außergewöhnlichen Talent, gepaart mit ihrem unbändigen Fleiß, ihrer Disziplin und ihrem sportlichen Ehrgeiz sind sie nicht nur seit vielen Jahren international mega erfolgreich, sie sind damit auch perfekte Botschafter des Sportlandes Kärnten und Vorbilder für viele Kinder und Jugendliche.“

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