Doppelter Erfolg: Billardduo aus Kärnten räumt in Amerika groß ab

Kärntens Billard-Aushängeschild Albin Ouschan sicherte sich bei der 8-Ball-WM in Saint Louis Platz drei. Auch seine Schwester Jasmin spielte dort groß auf – sie gewann den 10-Ball-Bewerb bei den Missouri Open und feierte ihren ersten Erfolg bei einem Pro-Billiard-Series-Event. Landessportdirektor Arno Arthofer gratuliert beiden herzlich: „Mit ihrem außergewöhnlichen Talent, gepaart mit ihrem unbändigen Fleiß, ihrer Disziplin und ihrem sportlichen Ehrgeiz sind sie nicht nur seit vielen Jahren international mega erfolgreich, sie sind damit auch perfekte Botschafter des Sportlandes Kärnten und Vorbilder für viele Kinder und Jugendliche.“