98.240 Euro gestohlen: Kärntnerin soll Einbruch nur erfunden haben

Weil sie die Polizei angeflunkert haben soll, muss sich eine Kärntnerin am kommenden Donnerstag, dem 16. April 2026, vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Die Frau steht in Verdacht, einen Einbruch vorgetäuscht zu haben.

Einer Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wird vorgeworfen, einen Einbruch erfunden und in weiterer Folge bei der Polizei angezeigt zu haben. Wie aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgericht Klagenfurt hervorgeht, soll sie den Beamten erzählt haben, dass aus einem versperrten Tresor Bargeld in Höhe von 98.240 Euro sowie Goldschmuck gestohlen worden sein soll. Inzwischen stellte sich jedoch heraus, dass der vermeintliche Einbruchsdiebstahl nie stattgefundenen hat.

Polizei angeflunkert?

Die Frau muss sich deshalb am kommenden Donnerstag vor Gericht verantworten. Angeklagt sind die Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung sowie das Vergehen der falschen Beweisaussage und schwerer Betrug. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Als Richterin fungiert Sabine Götz.