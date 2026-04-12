Kärntner Football-Team feiert Auswärtssieg der Saison

Sieg im American Football: In Wien gelang den Carinthian Lions am Sonntag der erste Saisonsieg. Mit 27:6 setzten sich die Kärntner klar gegen die Vienna Vikings durch.

„Wir haben heute über vier Viertel Herz und Charakter gezeigt“, freut sich Headcoach Max Puchstein über den Sieg des Klagenfurter Teams. Die Offense zeigte sich in Topform: Nikolas Keuschnig lief gleich zwei Touchdowns, Matias Hyytiäinen und Fabian Legerer jeweils einen. „Auch wenn es zwischendurch mal schwieriger war, haben wir uns gesammelt und in jedem Viertel scoren können“, so der Trainer. Jetzt heißt es regenerieren, denn in sechs Tagen steht bereits das nächste Match an. Am Samstag treffen die Lions auswärts auf die Red Tigers.

©Dominik Erian | Die Carinthian Lions duellierten sich am Sonntag mit den Vienna Vikings. ©Dominik Erian | Die Carinthian Lions duellierten sich am Sonntag mit den Vienna Vikings.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.04.2026 um 21:01 Uhr aktualisiert