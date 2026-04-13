Keine Verlängerung beim KAC: Abgänge von Josh Teves und Nolan Moyle

Die Eishockey-Legionäre des EC KAC Josh Taves und Nolan Moyle bekommen keine neuen Verträge. Das heißt, dass sie dem Kader der Rotjacken 2026/27 nicht mehr angehören werden.

Der EC KAC teilt mit, dass es für die Importspieler Josh Teves und Nolan Moyle keine Angebote hinsichtlich einer Verlängerung gibt. Beide hatten sich im Verlauf der abgelaufenen Saison 2025/26, den Rotjacken angeschlossen. Die Verträge laufen bis zum Ende der Spielzeit. Diese werden vom Klub nicht erneuert, stattdessen ist ein Kaderumbau geplant. Es ist weniger ein konkreter Vorfall, sondern eher eine sportliche Entscheidung.

31-jähriger Josh Teves verbuchte Hattrick bei Premierenauftritt

Der 31-Jährige Josh Teves (31) debütierte am 26. November 2025 im rot weißem Trikot und verbuchte bei seinem Premierenauftritt auswärts in Innsbruck gleich einen Hattrick. Von einer kurzen, sich über vier Partien erstreckenden Verletzungspause in der zweiten Januarhälfte abgesehen, bestritt der Kanadier danach alle Saisonspiele des EC KAC. Aus insgesamt 30 Einsätzen stehen für den Abwehrspieler 16 Scorerpunkte (sieben Treffer, neun Vorlagen) sowie ein Plus/Minus Rating von +9 zu Buche.

27-jähriger Moyle übernahm Kaderplatz des langzeitverletzten Thomas Hundertpfund

Nolan Moyle (27) wechselte erst Ende Januar nach Klagenfurt, wo er den Kaderplatz des langzeitverletzten Thomas Hundertpfund einnahm. Anders als der Kapitän wurde der US Amerikaner allerdings vornehmlich am Flügel eingesetzt, wo er ab seinem zweiten Einsatz einen Point Scoring Streak über sechs Spiele hinlegte. In Summe sammelte der Stürmer in zwölf Begegnungen solide neun Scorerpunkte (zwei Tore, sieben Assists), sein plus/minus Wert von -5 stellte allerdings auch den zweitniedrigsten aller Kaderspieler dar.

Keine Verlängerung angeboten

Der EC KAC bedankt sich bei Josh Teves und Nolan Moyle für den Einsatz und die Leistungen im rot-weißen Trikot und wünscht beiden Spielern viel Erfolg für ihre weiteren Laufbahnen.