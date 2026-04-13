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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Motorrad.
Dieses Motorrad wurde in Klagenfurt-St. Peter gestohlen.
Klagenfurt
13/04/2026
Hinweise erbeten

Motorrad in Klagenfurt gestohlen – nun bittet die Polizei um Mithilfe

In Klagenfurt-St. Peter trieben vor Kurzem dreiste Diebe ihr Unwesen. Nach einem Motorraddiebstahl bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hinweise.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

In Klagenfurt kam es vor Kurzem zu einem dreisten Diebstahl. Wie die Polizei informiert, wurde zwischen dem 8. April, 5.50 Uhr, und dem 11. April 2026, 13.15 Uhr, ein in St. Peter abgestelltes Motorrad gestohlen. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls abgesperrt und die Batterie war ausgebaut. Dem 44-jährigen Besitzer entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Hundert Euro, wer die Täter sind, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Wenn du etwas Verdächtiges gesehen hast, kannst du dich an die Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße (Tel.: 059133/2584) wenden.

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