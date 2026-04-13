Motorrad in Klagenfurt gestohlen – nun bittet die Polizei um Mithilfe

In Klagenfurt kam es vor Kurzem zu einem dreisten Diebstahl. Wie die Polizei informiert, wurde zwischen dem 8. April, 5.50 Uhr, und dem 11. April 2026, 13.15 Uhr, ein in St. Peter abgestelltes Motorrad gestohlen. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls abgesperrt und die Batterie war ausgebaut. Dem 44-jährigen Besitzer entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren Hundert Euro, wer die Täter sind, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Wenn du etwas Verdächtiges gesehen hast, kannst du dich an die Polizeiinspektion Pischeldorfer Straße (Tel.: 059133/2584) wenden.