Neues Einsatzfahrzeug für Klagenfurter Florianis

Die Klagenfurter Feuerwehr hat Zuwachs auf vier Rädern bekommen: Am Domplatz wurde ein neues Einsatzfahrzeug offiziell in Dienst gestellt und gleich feierlich gesegnet.

Das neue Fahrzeug „MZF 11“ gehört zur Hauptwache der Freiwilligen Feuerwehr Klagenfurt und ist vielseitig einsetzbar. Genau solche Mehrzweckfahrzeuge braucht es, wenn es schnell gehen muss.

Nach der Segnung folgte die Besichtigung

Die offizielle Übergabe fand im Rahmen einer Sonntagsmesse statt. Mit dabei war auch Bürgermeister Christian Scheider, der als Feuerwehrreferent die Bedeutung moderner Ausrüstung für die Sicherheit der Bevölkerung betonte. Auch der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Klagenfurt, Franz Socher, und seine Mannschaft zeigten sich erfreut über das neue Fahrzeug im Fuhrpark. Nach der Segnung durch Dompfarrer Peter Allmaier nutzten viele Besucher die Gelegenheit, sich das Einsatzfahrzeug aus der Nähe anzuschauen.