Wagner-Highlights werden in „theatergalerie“ präsentiert

In Kooperation mit dem Stadttheater Klagenfurt präsentiert die Kulturabteilung der Stadt Klagenfurt in der "theatergalerie" Kostüme, Entwürfe und Fotografien zu den Wagner-Aufführungen der vergangenen Jahre.

Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz hat die Schau gestern, Montagabend, gemeinsam mit

Stadttheater-Intendant Aron Stiehl eröffnet.

Kostüme, Entwürfe und Co.

Mit bemerkenswerter Intensität widmet sich das Stadttheater Klagenfurt seit 2011 verstärkt dem deutschen Komponisten Richard Wagner, heißt es in einer Aussendung der StadtKommunikation. Die „theatergalerie“ zeigt Kostüme und die dazugehörigen Entwürfe aus Wagners „Walküre“ sowie „Tristan und Isolde“. Mit dieser Ausstellung „holen wir die Werkstätten vor den Vorhang. Unser Motto ist diesmal, die Arbeit von Schneiderei und Maske anhand weniger Beispiele aus der Nähe zu betrachten“, erklärt der Kurator der Ausstellung, Günter Schmidauer.

Neue Ausstellung: „Wagner reloaded“

Ein wertschätzender Blick auf die Arbeit der Schneiderei und derMaskenbildner zeigt, wie wichtig die Detailarbeit für den Gesamteindruck ist. Die „theatergalerie“ widmet sich mit der aktuellen Ausstellung „Wagner reloaded“ den künstlerischen Kräften im Hintergrund einer Theateraufführung und ermöglicht ein Nähertreten an wichtige Gestaltungsdetails. Kulturreferent Stadtrat Franz Petritz hat die Ausstellung, die das gesamte Jahr gemeinsam mit Burgis Paiers „Großem Welttheater“ gezeigt wird, gemeinsam mit Stadttheater-Intendant Aron Stiehl eröffnet. Die „theatergalerie“ ist jeden Donnerstag und Freitag von neun bis zwölf Uhr geöffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 10:57 Uhr aktualisiert