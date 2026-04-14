Heimrauchmelder löst Feuerwehreinsatz in Klagenfurt aus

Kürzlich heulten die Sirenen der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Ersten Informationen zufolge hat ein Heimrauchmelder angeschlagen.

Gegen Mittag schlug ein Heimrauchmelder in einem Wohnhaus in Klagenfurt an, wie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt auf Nachfrage von 5 Minuten mitteilte. Eine 5-Minuten-Leserin meldete sich mit der Nachricht, dass aktuell viel Feuerwehr in Waidmannsdorf sei. Auch die Polizei ist vor Ort.

Nachbarin rief Feuerwehr

Von der Berufsfeuerwehr stehen derzeit fünf Fahrzeuge im Einsatz. Genaueres kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Eine Nachbarin hat die Feuerwehr verständigt, heißt es. Weitere Informationen folgen.

©Leser | Gegen Mittag heulten die Sirenen der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.

#Update: Das war der Grund für den Einsatz

Wie Einsatzleiter Daniel Görtz im Gespräch mit 5 Minuten mitteilt, hat angebranntes Essen am Herd den Heimrauchmelder ausgelöst. „Es war keiner gefährdet und es hat auch nicht gebrannt“, so Görtz. Der Einsatz war schon nach kurzer Zeit wieder beendet und die Feuerwehr konnte wieder einrücken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2026 um 13:50 Uhr aktualisiert