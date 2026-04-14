Glassplitter auf der Straße: LKW verlor Ladegut

Aus bislang unbekannter Ursache verlor ein LKW am Montag Glas-Ladegut auf Höhe der Raststation am Wörthersee. In der Folge rückten die Freiwilligen Feuerwehren Pörtschach, Krumpendorf und Töschling sowie die Polizei und die ASFINAG zum Einsatz aus. „Die Aufgabe der Einsatzkräfte bestand darin, die Glassplitter zu sichern und die Fahrbahn gründlich zu reinigen“, heißt es vonseiten der Florianis. Inzwischen ist die vermeintliche Gefahr für die Autofahrer wieder gebannt.