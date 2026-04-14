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/ ©FF Pörtschach / Wörthersee
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Glassplitter auf der Fahrbahn. Daneben stehen Feuerwehrleute.
Mehrere Feuerwehren rückten zur Raststation am Wörthersee aus.
Techelsberg
14/04/2026
Feuerwehr-Einsatz

Glassplitter auf der Straße: LKW verlor Ladegut

Die Freiwilligen Feuerwehren Pörtschach, Krumpendorf und Töschling wurden am Montag zur Raststation entlang der A2 Südautobahn alarmiert. Unzählige Glassplitter lagen dort auf der Fahrbahn.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

Aus bislang unbekannter Ursache verlor ein LKW am Montag Glas-Ladegut auf Höhe der Raststation am Wörthersee. In der Folge rückten die Freiwilligen Feuerwehren Pörtschach, Krumpendorf und Töschling sowie die Polizei und die ASFINAG zum Einsatz aus. „Die Aufgabe der Einsatzkräfte bestand darin, die Glassplitter zu sichern und die Fahrbahn gründlich zu reinigen“, heißt es vonseiten der Florianis. Inzwischen ist die vermeintliche Gefahr für die Autofahrer wieder gebannt.

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