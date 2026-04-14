Baggerschaufel quetscht Mann den Arm ein: Schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagvormittag auf einer privaten Baustelle im Bezirk Klagenfurt-Land. Im Zuge von Abladearbeiten wurde der Arm eines 66-jährigen Mannes eingeklemmt.

Ein 27-jähriger Mann lud auf der Baustelle Schotter mithilfe eines Ladekrans in eine Schubkarre. Per Fernbedienung steuerte er die Greiferschaufel. „Sein 66-jähriger Auftraggeber war ihm dabei behilflich“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Pörtschach.

Arm eingeklemmt

Durch kurze Auf- und Abbewegung ließ der Jüngere die Steine vom Greifer langsam in die darunter stehende Schubkarre rieseln. Da passierte es. „Beim Schließen der Schaufel wurde plötzlich der Arm des 66-Jährigen eingeklemmt“, so die Beamten. „Der Mann erlitt schwere Verletzungen.“ Er wurde nach durchgeführten Erste Hilfe Maßnahmen und notärztlicher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.