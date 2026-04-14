Grausames Tier-Drama: Hühner wie Müll über Zaun geschleudert

In der Nacht auf Dienstag wurden sechs verwahrloste Hühner in Plastiktaschen verpackt und über den Zaun des TierschutzKompetenzzentrums (TiKo) in Klagenfurt geworfen. Die Tierpfleger sind entsetzt über den Zustand der Vögel.

„Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden für das, was wir heute erleben mussten…“, beginnen die Tierpfleger des TierschutzKompetenzzentrums (TiKo) in Klagenfurt in den sozialen Medien. In der Nacht auf Dienstag wurden sechs Hühner über den Zaun des Tierheims geworfen. Die Vögel seien in Plastiktaschen verpackt gewesen. „Diese Tiere wurden nicht nur vernachlässigt – sie wurden am Ende herzlos weggeworfen!“

Milbenbefall und offene Wunden

Allesamt leiden unter massivem Milbenbefall. Außerdem seien ihre Füße von Erd- und Kotklumpen umhüllt, welche hart wie Beton seien. „Die Haut darunter wund, offen, teilweise blutig“, so die Mitarbeiter des Tierheims. Einem Huhn musste sogar eine Zehe amputiert werden, weil ein verhärteter Klumpen den halben Zeh bereits abgerissen hatte. Ein Hahn hatte außerdem eine stark geschwollene Gesichtshälfte.

Offenbar über lange Zeit vernachlässigt

Ein solcher Zustand würde laut den Tierpflegern nicht über Nacht entstehen. „Das Gefieder ist völlig verwahrlost und macht deutlich, was diese Tiere über lange Zeit ertragen mussten.“ Inzwischen wurden die Hühner zur Vogelhilfe Kärnten übersiedelt. „Nach der Erstversorgung hier im TiKo sind wir dankbar über die schnelle Hilfe“, heißt es abschließend.